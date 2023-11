DRACENA: Unifadra realiza o 14º Encontro Científico da Alta Paulista 2023

A Unifadra de Dracena vai receber estudantes de cursos de graduação, pós-graduação e pesquisadores durante o 14º ECAP – Encontro Científico da Alta Paulista, nos dias 6 a 10 de novembro. A partir das 19h serão realizadas as apresentações de estudos, experiências exitosas e relatos de casos. Em seguida, palestrantes convidados falam sobre seus campos de estudo desenvolvendo diferentes assuntos.

Nesta edição, a Comissão Organizadora também buscou apoiar a pesquisa no Ensino Médio e tornar a participação acessível a todos os estudantes interessados oferecendo isenção da taxa de inscrição. O objetivo maior do evento é divulgar e incentivar a pesquisa científica, além de promover a atividade científica com a participação de profissionais/palestrantes que, por meio de seus conhecimentos, permitam a interação de experiências entre os participantes.

Acompanhe a programação do evento:

06/11 – Pesquisas em Sede Perioperatória: praticando a Enfermagem baseada em evidências

Dra. Aline Korki Arrabal Garcia Massardi e Dra. Isadora Pierotti Carvalho

06/11 – Casos-limite: um desenvolvimento teórico

Letícia de Mello Vieira (mestranda)

07/11 – Exercício Físico e Sistema Imunológico

Dr. José Gerosa Neto

07/11 – Jogos analógicos e digitais como recursos de Tecnologia Assistiva a Estudantes do público-alvo da Educação Especial

Dr. Manoel Osmar Seabra Júnior

08/11 – Informática em Saúde: desafios, evolução e carreira

Leandro de Godoy Tellini

09/11 – Mieloma Múltiplo: estado da arte

Me. José Antônio Nascimento Bressa

14º Encontro Científico da Alta Paulista (ECAP)

Quando: de 6 a 10 de novembro de 2023, a partir das 19h

Informações: https://fundec.edu.br/unifadra/ecap