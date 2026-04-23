Homem não resiste e morre após ser esfaqueado pela companheira em Pracinha

Uma ocorrência inicialmente registrada como tentativa de homicídio qualificado terminou na morte de um morador de Pracinha.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (21) e evoluiu tragicamente na quarta-feira (22), após o falecimento da vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 22h50 após o sobrinho da vítima relatar que seu tio havia sido esfaqueado pela própria esposa.

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Ao chegarem à residência, localizada na Alameda Brasil, os policiais encontraram vestígios de violência, como um cobertor ensanguentado do lado de fora e marcas de sangue que seguiam até o interior da casa. Pela janela do quarto, que estava aberta, foi possível visualizar grande quantidade de sangue no chão. O imóvel, porém, estava trancado, impossibilitando a entrada da equipe naquele momento.

A vítima já havia sido socorrida por uma ambulância local. Segundo o médico responsável pelo atendimento, o homem apresentava quadro gravíssimo, com rompimento da artéria da perna esquerda, o que colocava sua vida em risco iminente.

A suspeita do crime, uma mulher, não foi localizada no endereço inicialmente. Após diligências, ela foi encontrada na casa de sua avó, na Rua Luiz Gamberini, onde recebeu voz de prisão em flagrante.

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A mulher foi conduzida ao Plantão Policial de Adamantina, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Após os procedimentos legais, ela permaneceu à disposição da Justiça, mas foi solta após a audiência de custódia.

No entanto, na noite de quarta-feira (22), a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com isso, o caso deve ser reclassificado para homicídio consumado, e as investigações seguem para apurar as circunstâncias do crime.

A Polícia Civil dará continuidade às apurações.

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