Seis pessoas de uma mesma família morrem em batida entre carro e carreta em rodovia de MG

Seis pessoas de uma mesma família morreram em um grave acidente entre um carro e uma carreta na BR-251, em Salinas, na madrugada desta terça-feira (21).
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal entre o carro, com placas de São Paulo, e a carreta aconteceu na altura do km 263. O veículo seguia sentido à Bahia, enquanto a carreta saiu de Lauro de Freitas (BA) e tinha como destino Imbituba (SC). O condutor da carreta disse aos policiais que o automóvel invadiu a contramão.
Ainda de acordo com a PRF, morreram no acidente o motorista, de 49 anos, a esposa, de 39, três filhos do casal, de 3, 10 e 15 anos, e a avó materna das crianças, de 59 anos. Os nomes das vítimas não foram divulgados. A PRF informou que a criança de 3 anos viajava no colo da irmã, de 15, no banco de trás. Um cachorro de estimação da família também morreu no acidente. O motorista da carreta não ficou ferido.
As vítimas ficaram presas às ferragens e os corpos foram desencarcerados pelos bombeiros de Salinas. A ocorrência também mobilizou equipes do Samu.
A perícia da Polícia Civil foi acionada, e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Taiobeiras e aguardam identificação. As causas do acidente serão investigadas.
O trânsito no local ficou parcialmente interditado, mas já foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal.
Fonte: G1