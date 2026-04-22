Seis pessoas de uma mesma família morrem em batida entre carro e carreta em rodovia de MG

Seis pessoas de uma mesma família morreram em um grave acidente entre um carro e uma carreta na BR-251, em Salinas, na madrugada desta terça-feira (21).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal entre o carro, com placas de São Paulo, e a carreta aconteceu na altura do km 263. O veículo seguia sentido à Bahia, enquanto a carreta saiu de Lauro de Freitas (BA) e tinha como destino Imbituba (SC). O condutor da carreta disse aos policiais que o automóvel invadiu a contramão.