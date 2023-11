LUCÉLIA: Vereadores reúnem-se com empresário e apoiam geração de novos empregos

Os vereadores Catia Maion, Vinícius Bussi, Altair Lopes Maciel e Antônio Carlos Rios, estiveram no dia 26 de outubro em reunião para atender um pedido do empresário Gil, um dos proprietários da Industria de Malhas Finas a Highstil, localizada na Avenida Jose Silveira Mendonca, Nº 209 no bairro Jardim Paulista em Lucélia.

Na ocasião o empresário apresentou sua angústia em relação a burocracia a respeito da licitação dos terrenos para uso têxtil ao lado da atual indústria, do qual o mesmo têm interesse de ampliar suas instalações, tendo como principal objetivo gerar mais empregos para a cidade.

Essas tratativas se deram no início deste ano, em março em de 2023 com requerimento protocolado na Prefeitura Municipal de Lucélia e reunião com os vereadores da Câmara Municipal no dia 22 de março.

Na última sexta-feira, dia 27 de outubro, os vereadores informaram a situação e preocupação em relação ao andamento que até o momento se manteve paralisado ao secretário Administrativo Bruno, onde o mesmo mostrou de fato também sua preocupação na urgência desta solicitação e na oportunidade apresentou notícias positivas, informando que ainda neste mês de novembro será apresentado a licitação deste terreno e de outros que também estão aguardando para iniciar nova obras e ampliação, para fomentar a economia local entre empresas.

“A licitação de terrenos para empresas, trará inúmeros benefícios, especialmente para a população, gerando mais empregos e para o desenvolvimento do Município, onde teremos melhorias no faturamento e fortalecimento da economia, consequentemente o aumento da arrecadação de impostos para investir em melhorias de infraestrutura, segurança e condições de vida”, ressaltaram os vereadores.