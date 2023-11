FLÓRIDA: Associação Comercial prepara promoção de fim de ano

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista – ACIFP, está preparando a sua tradicional promoção de fim de ano no comércio floridense.

Conforme informações cedidas ao jornalismo Folha Regional, a diretoria está realizando os acertos finais no que diz respeito à premiação, duração e data do sorteio.

Nos próximos dias, uma ampla divulgação deve anunciar para Flórida Paulista e região mais detalhes da promoção.

Também está sendo definido o horário de abertura do comércio no período noturno, bem como outras ações que deverão ocorrer no mês de dezembro.

Vale destacar que a Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista realiza campanhas em datas comemorativas com o intuito de incentivar as compras no comércio local e premiar os clientes que nele acreditam e dão preferência.