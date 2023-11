ADAMANTINA: 3ª edição da Feira da Mulher Empreendedora será realizada sábado (11) e domingo (12)

Programação acontecerá das 15 às 22h na Estação Recreio em Adamantina

Sábado (11) e domingo (12) acontece a 3ª edição da Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina. A programação acontecerá das 15h às 22h na Estação Recreio em Adamantina.

Para esta edição, estão confirmadas aproximadamente 150 empreendedoras. As participantes do segmento da alimentação comercializarão: churros, hot dog, espetinho, pipoca doce e salgado, drinks, batata frita, geleias, conservas e licores, entre outros.

Haverá ainda empreendedoras que trabalham nos segmentos do vestuário; revenda de produtos de beleza e cosméticos; artesanato; acessórios; papelaria; artigos em madeira; entre outros.

Entidades

Além das empreendedoras, na feira, as entidades também tem a oportunidade de comercializar seus produtos para arrecadarem fundos para manutenção dos serviços prestados.

Os Vicentinos, também estarão presentes na Praça de Alimentação vendendo refrigerante, cerveja e água e, ainda, espetinho e a Casa da Sopa, comercializará pastel, torta e nhoque.

Shows

No sábado (11), a partir das 18h, a Orquestra de Viola de Adamantina subirá ao palco para tocar os sucessos do sertanejo raiz. Já às 19h30, haverá o cerimonial oficial de abertura do evento.

Depois, às 19h45, a dupla Cidinha & Paulão vão levar ao público presente mais do sertanejo. No domingo (12), a feira contará com a participação da Jazz Band Los Kandangos que tocará e fará uma performance em meio aos presentes a partir das 17h.

Quem gosta de pagode também poderá aproveitar a feira para curtir o estilo musical, pois a Vamo Envolver marca presença no domingo e fará o seu show às 18h30.

Abertura oficial do Natal Mágico 2023

Após a apresentação da banda, será realizada a partir das 20h15 a abertura oficial do Natal Mágico 2023 momento em que marcará o “acender das luzes de natal” por toda a cidade

Outras atrações

Haverá ainda espaço kids gratuito para as crianças e para de alimentação das empreendedoras e também das entidades, além de mais de 150 empreendedoras dos nos segmentos de: alimentação; vestuário; revenda de produtos de beleza e cosméticos; artesanato; acessórios; papelaria; artigos em madeira; entre outros.

Última formação e sorteio dos espaços

Ontem (8), foi realizado o último encontro de formação e, ainda, o sorteio dos espaços. Na oportunidade, as empreendedoras tiveram uma roda de conversa com Edna Bicalho da Nova Foto e Ótica.

As empreendedoras ainda tiveram uma oficina sobre automaquiagem com Kátia Fantin de O Boticário. A empreendedora Patrícia Rubia foi a sorteada e saiu do encontro maquiada.

A Feira da Mulher Empreendedora é uma realização da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o apoio das Clínicas Financeiras do Sicoob Nosso, Centro Auditivo Gasparini, Nova Foto e Ótica, SEBRAE, GABE, Biscoitos Porto Alegre e O Boticário.