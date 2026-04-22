Colisão entre carro e caminhão deixa dois mortos em vicinal de Penápolis

Duas pessoas morreram em um acidente entre carro e caminhão, na tarde de segunda-feira (20), na estrada vicinal Francisco Salla, em Penápolis (SP).
De acordo com informações da Polícia Civil, o motorista do carro invadiu a pista contrária e, ao tentar voltar, bateu na lateral de um caminhão que transitava pela via.
Com a colisão, dois passageiros do automóvel, um homem de 60 anos e um de 81, tiveram ferimentos graves. Eles foram levados para o pronto-socorro municipal, mas não resistiram e morreram.
O motorista do carro, 48 anos, teve lesões na cabeça. O caminhoneiro não sofreu ferimentos. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.