Enfermagem encerra ações do Outubro Rosa e realiza atendimentos do Novembro Azul

Os cursos de Biomedicina, Enfermagem e Medicina, por meio da Liga de Urologia, do Centro Universitário de Adamantina, em parceria com a Rede de Combate ao Câncer de Adamantina, encerrou as ações da campanha Outubro Rosa e realizam os atendimentos do Novembro Azul, em homens de 45 a 79 anos. A ação ocorre por meio das pró-reitorias de Extensão (Proext) e de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG).

No último sábado, dia 4, das 7h às 12h, foram atendidos 58 homens com testes rápidos, toque retal e coleta do antígeno prostático específico (PSA), utilizado principalmente para rastreamento do câncer de próstata em homens assintomáticos.

“No Outubro Rosa tivemos 66 atendimentos na Cocipa, 53 na Portage e 16 na FAI”, afirma a coordenadora do curso de Enfermagem, Prof.ª Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli.

A agenda segue aberta para o mês de dezembro. “Os atendimentos sempre ocorrem às segundas-feiras, às 8h, com o Dr. Nilson, e, às 13h, com o Dr. Alex. São atendidos 10 homens em cada período”, detalha a enfermeira de Rede de Combate ao Câncer de Adamantina, Poliana Rodrigues Martins Gomes.

“As ações de prevenção realizadas pelo curso de enfermagem, durante todo o mês de outubro e novembro, são importantes para a sociedade. Tratar dos temas relacionados à saúde da mulher e do homem tem impacto positivo para a conscientização e incentivo à adesão dos cuidados de promoção da saúde. A enfermagem está presente em diferentes ações nesta área, orientando o autoexame e realizando a coleta de exames”, finaliza a coordenadora.