Temporal inesperado com fortes rajadas de vento causa queda de árvores e destelhamento na região

Ainda de acordo com a meteorologista Jéssica Cristina Gabriel da Silva, da Defesa Civil, a umidade relativa do ar tende a entrar em declínio, atingindo níveis críticos à tarde, principalmente no interior paulista.



Ela recomenda atenção com as pessoas mais vulneráveis e com os animais, e alerta para consumir bastante água, se manter hidratado, fazer uso do filtro solar e não colocar fogo na vegetação. Haverá condições para pancadas de chuva isoladas, podendo vir acompanhadas de raios e ventos.