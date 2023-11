FLÓRIDA: Construção de área de descanso para caminhoneiros deve ser iniciada

A Eixo SP Concessionária de Rodovias já colocou placa anunciando a implantação de área de descanso para caminhoneiros que será implantada na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no município de Flórida Paulista, no km 609 + 400 metros.

A área definida já está devidamente cercada, mostrando que o local já foi desapropriado para a construção, sendo localizada após a Mata Santana, sentido Pacaembu (margem direita), antes da entrada de terra de acesso ao bairro Santo André.

De acordo com informações, a área de descanso para caminhoneiros contará com toda infraestrutura e segurança e terá capacidade para atender, diariamente, 450 caminhoneiros.

As áreas de descanso terão cerca de 20 mil m² de área construída, portaria para acesso de entrada e saída 24 horas, pátio de estacionamento com vagas demarcadas e espaço totalmente iluminado, além de monitoramento por câmeras.

A infraestrutura das edificações contemplará refeitório com micro-ondas e mesas, lavanderia, sala de tevê com bancos e sofás, sanitários e chuveiros com boxes e vestiário, feminino e masculino, fraldário, além de armários individuais. Para a comodidade dos caminhoneiros, as áreas interna e externa terão conexão wi-fi, a exemplo das bases do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário).

Ainda conforme informações da placa fixada no local que será construída a área de descanso para caminhoneiros, a obra terá um investimento de R$ 6.058.867,00 com prazo de execução em 21 meses.

Conforme previsto no contrato de concessão do Lote Pipa – Piracicaba – Panorama, a Eixo SP também ficará responsável pela manutenção dos espaços, sendo que além de Flórida Paulista serão construídas áreas de descanso para caminhoneiros nas cidades de Tupã e Marília na região da Alta Paulista.