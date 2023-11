PACAEMBU: Depois de três meses, Prefeitura apresenta despesas com a Festa do Peão

Em resposta ao requerimento com pedido de informação apresentado na Câmara Municipal de Pacaembu, a Prefeitura Municipal enviou esclarecimento com as despesas para a realização da 33ª Festa do Peão de Pacaembu ocorrida nos dias 10, 11 e 12 do mês de agosto.

De acordo com o oficio enviado ao legislativo pacaembuense, a Prefeitura Municipal de Pacaembu informa que a comissão organizadora – que foi presidida pela ex-prefeita Mara Avamor, mãe do prefeito João Francisco – contratou uma empresa especializada para prestação de serviços de administração da 33ª Festa do Peão abrangendo as atividades de planejamento, contratação, pagamento e acompanhamento dos serviços pré-evento.

A empresa contratada administrou os recursos privados objeto de exploração de mídias, tais como painéis, faixas, bretes, vídeos, locução comercial, testeira de palco, outdoor, parede com propagandas em todas as dependências internas e externas do evento.

Também foi disponibilizado pela empresa a mão de obra para administrar os recursos privados, contratações de serviços, produtos e equipamentos que foram necessários para a execução do evento.

Foi estimado ainda pela comissão organizadora nomeada pela Prefeitura, as seguintes receitas: R$ 120 mil (camarotes); R$ 100 mil (praça de alimentação) e R$ 50 mil (publicidade).

As despesas contratadas pela comissão organizadora ficaram no importe de R$ 270 mil, sendo para a etapa do campeonato no valor de R$ 150 mil e ainda R$ 120 mil para o show realizado no dia 11 de agosto, com a dupla Humberto e Ronaldo.

MAIS DESPESAS

Não foi esclarecido pela Prefeitura o que foi gasto em material e obras para arrumar o recinto de rodeio que estava bastante deterioriado e os gastos com os servidores municipais empregado para a realização da Festa do Peão.

Além destas despesas com a Festa do Peão, conforme noticiado pela jornal e site Folha Regional, a Prefeitura Municipal de Pacaembu contratou diretamente os outros dois shows sendo R$ 150 mil para a dupla Rick & Rener e ainda o valor de R$ 135 mil com a dupla Diego & Arnaldo.