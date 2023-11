LUCÉLIA: Vereadores apresentam reivindicação de recursos junto à deputada estadual

Os vereadores Catia Maion e Vinícius Bussi estiveram na capital paulista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Na oportunidade, os vereadores de Lucélia estiveram no gabinete da deputada estadual Letícia Aguiar, onde protocolaram um ofício solicitando recursos financeiros para aquisição de equipamentos de informática e tecnologias ao atendimento do SUS para todas as Unidades, UBS, ESFS e CAPS.

Também solicitaram 50 unidades de tabletes para utilização dos Agentes Comunitários de Saúde para que todos os dados coletados em visitas domiciliares sejam arquivados com segurança e consolidados ao Ministério da Saúde.

Ressaltaram os vereadores que a Atenção Básica qualificada com a informatização é essencial para os serviços do SUS pelas necessidades do uso da informação nas práticas de gestão, do monitoramento das situações de saúde, para o controle da produtividade e repasse de recurso financeiro das ações e eventos.

De acordo com os vereadores, a deputada Letícia Aguiar que recebeu pessoalmente as reivindicações informou que irá buscar viabilizar os recursos solicitados.