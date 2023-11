IRAPURU: Município tem 57,35% de sua população composta por homens

A composição populacional da região de Presidente Prudente é composta por, aproximadamente, 50,27% de mulheres e 49,73% de homens, que totalizam 883.921 habitantes. Esses dados são do Censo 2022 e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no final do mês de outubro.

O município de Irapuru tem mais homens do que mulher de acordo com os dados divulgados pelo IBGE.

O Instituto registrou em Irapuru um total de 4.063 homens o que corresponde 57,35% e as mulheres um total de 3.022 – o que corresponde o percentual de 42,65%.

Já a população de Irapuru registrada no Censo soma um total de 7.085 habitantes.

O Censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Ela permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional, identifica suas características e revela como vivem os brasileiros.

Todos os 5.568 municípios brasileiros, mais dois distritos (Fernando de Noronha e Distrito Federal), num total de 5.570 localidades, receberam visita de recenseadores. Segundo o IBGE, foram visitados 106,8 milhões de endereços em 8,5 milhões de quilômetros quadrados.