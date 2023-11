Presidente Prudente recebe Rota Gastronômica “Sabor de São Paulo”

Rota visa enaltecer a rica diversidade gastronômica paulista, buscando novas experiências culinárias.

Nesta terça-feira (28), os estabelecimentos gastronômicos de Presidente Prudente serão submetidos ao primeiro exame para conquistar uma posição no programa turístico gastronômico do Estado de São Paulo, conhecido como Sabor de São Paulo.

A Secretaria de Turismo de São Paulo deu início ao processo de elaboração da Rota Gastronômica, abrangendo as três regiões turísticas do Oeste Paulista: Sol do Oeste (sob a coordenação do assessor da secretaria de turismo da cidade, Miguel Francisco), Circuito das Nações e Pontal Paulista, abrangendo um total de 24 cidades.

Ao todo, 30 estabelecimentos serão identificados nessas regiões, incluindo produtores e restaurantes. Os 15 melhores classificados terão a oportunidade de serem destacados em um vídeo documentário de 5 minutos, enfatizando seus produtos e/ou empreendimentos gastronômicos. Além disso, as três regiões turísticas serão promovidas em um documentário de 20 minutos.

As outras cidades pertencentes ao Sol do Oeste que também serão submetidas à análise do Estado são Adamantina, Paulicéia e Santo Expedito.