Coordenadora de Odontologia e responsável técnica visitam complexo hospitalar em São José do Rio Preto

A coordenadora do curso de Odontologia do Centro Universitário de Adamantina, Prof.ª Dra. Lithiene Ribeiro Castilho Padula, e a responsável técnica (RT) da Clínica Odontológica, Cindel Regina dos Santos Oliveira, realizaram visita técnica ao complexo da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme), em outubro. Na oportunidade, a coordenadora também participou do II Encontro de Odontologia Hospitalar.

“O objetivo foi a observação do ambiente da Odontologia Hospitalar em pleno funcionamento, verificando sua dinâmica, organização e todos os fatores teóricos e de gerenciamento, haja vista que está sendo implantado no curso de Odontologia o Programa de Odontologia Hospitalar e Assistencial pela Pró-Reitoria de Extensão”, adianta a Prof.ª Dra. Lithiene.

A docente e a RT visitaram os ambulatórios, mais de 150 leitos de UTI (SUS, convênios e particulares), UTI geral, atendimentos de alta complexidade, como transplantes de órgãos e tecidos e cirurgia cardíaca pediátrica, Cardioped Brasil, OncoHematologia.

“Posteriormente, os alunos poderão realizar uma visita”, conta.

O complexo hospitalar é formado pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto (HB), Hospital da Criança e Maternidade (HCM), Ambulatório de Especialidades, Instituto do Câncer, Hemocentro e unidade do Instituto Lucy Montoro.

“O Hospital de Base de Rio Preto é um dos maiores e mais importantes complexos hospitalares do Estado de São Paulo. No hospital-escola, ligado à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), o cirurgião dentista faz parte do corpo clínico, integrando a equipe multidisciplinar”, finaliza.