JUNQUEIRÓPOLIS: Inaugurada Nova Farmácia Municipal e Centro Especializado de Educação

A Prefeitura de Junqueirópolis inaugurou na manhã de sábado, dia 25, a Nova Farmácia Municipal “Hélio de Marcos” e o Centro Especializado de Fonoaudiologia, Psicologia e Assistência Social “Odete Keiko Omoto”, voltado para atendimentos de alunos especiais das escolas municipais e suas famílias.

A solenidade contou com a presença de dezenas de moradores e apresentação da Banda Municipal. Familiares dos homenageados, o farmacêutico Hélio de Marcos e a psicóloga Odete Keiko Omoto, receberam os cumprimentos das autoridades e presentes e agradeceram a lembrança de seus entes em importantes órgãos municipais.

O prefeito Osmar Pinatto, junto com o vice-prefeito e diretor municipal de Saúde, Israel Gumiero, destacaram os trabalhos de anos seguidos por ambos homenageados em prol da população de Junqueirópolis. O presidente da Câmara, Valdir de Oliveira (Chimbinha), fez pronunciamento em nome dos vereadores.

Pinatto explicou que a sede própria da Farmácia Municipal que funcionava no Centro de Saúde Municipal era uma necessidade que ficou clara durante a pandemia da Covid-19, diante a falta de um local adequado onde as pessoas que buscam seus medicamentos fossem atendidas com tranquilidade e dignidade, ao invés disso enfrentavam filas e se aglomeravam sem conforto nenhum com os demais serviços prestados realizados no Centro de Saúde.

A Farmácia Municipal possui setores específicos para armazenar estoques de medicamentos de uso geral, remédios controlados, de alto custos incluindo climatização para os que precisam e modernas prateleiras distribuídas em amplo espaço. “Vai melhorar a qualidade e eficiência dos serviços para os funcionários e população”, ponderou o prefeito.

CENTRO ESPECIALIZADO DE EDUCAÇÃO

O setor inaugurado no mesmo prédio é vinculado à Secretaria Municipal de Educação com profissionais que irão atender alunos especiais e com déficit no aprendizado e especiais nas áreas de fonoaudiologia, psicologia e assistência social para as famílias dos estudantes. Todo o trabalho é desenvolvido de forma lúdica e interativa, informa o diretor de Educação, José Henrique Rossi.