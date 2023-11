Dracena recebe certificação município agro e R$ 30 mil para investir no agronegócio

A Prefeitura de Dracena, por meio da Secretaria de Agronegócio, recebeu a certificação Município Agro e uma bonificação de R$ 30 mil durante evento SP Agro, realizado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, na última sexta-feira (24). O evento contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, e do secretário de Agricultura, Guilherme Piai.

A certificação faz parte do Programa Município Agro – Ranking Paulista, que já está na 5º edição e tem o objetivo de alavancar o agronegócio nas cidades, promovendo uma competição justa e sadia. Neste ano, mais de 100 municípios receberam bonificações do programa, num total de mais de R$ 5 milhões, sendo os que os três primeiros colocados receberam a premiação de R$ 400 mil, para o 1º lugar; R$ 300 mil, para o 2º lugar; e R$ 200 mil, para o 3º lugar.

A secretária de Agronegócio, Márcia Roberta de Freitas, esteve presente no evento ao lado da técnica agropecuária Bianca Baruta de Souza. De acordo com a secretária, dos 645 municípios do Estado de São Paulo, apenas 292 aderiram ao Programa, sendo que, destes, apenas 107 municípios foram ranqueados.

O Programa Município Agro – Ranking Paulista estimula as prefeituras a implementar e desenvolver agendas estratégicas estaduais a fim de fortalecer as gestões locais, melhorar produtividade e sustentabilidade do agronegócio de São Paulo e a investir em ações para melhorar as condições de vida das pessoas na área rural.

Durante o evento, também foram assinados vários convênios e abordados diversos assuntos relacionados ao Agronegócio, entre eles o programa Rotas Rurais.