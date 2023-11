PARAPUÃ: Anunciada “Feira do Artesão” com artistas de renome nacional do Recinto de Eventos

Parapuã está se preparando para comemorar seus 78 anos no próximo dia 8 de dezembro. As festividades, que prometem envolver a comunidade local e visitantes, tem como destaque a realização da Feira do Artesão, que contará com diversas atrações para todos os públicos.

Uma das surpresas deste ano é a inclusão de um parque de diversões totalmente gratuito. Além disso, a praça de alimentação será em prol das entidades, visando contribuir para a arrecadação de recursos.

A Feira do Artesão contará com a participação de expositores e artesões não apenas de Parapuã, mas também de munícipios vizinhos, enriquecendo a diversidade de produtos disponíveis para os visitantes. Para abrilhantar ainda mais o evento, está programada a presença de artistas de renome nacional.

No dia 7 de dezembro, a dupla sertaneja Israel e Rodolffo, subirá ao palco, prometendo uma noite animada para os fãs do gênero. Já no dia do aniversário da cidade, dia 8 de dezembro, a Banda Sinfônica Jovem do Conservatório de Tatuí apresenta um espetáculo de alta qualidade musical, seguida pela performance dos sertanejos Roby e Roger. O encerramento das festividades, no dia 9, ficará por conta da dupla Diego e Victor Hugo.

A entrada para todas as noites de comemoração é franca, proporcionando acesso aberto ao público interessado em celebrar o aniversário de Parapuã. No entanto, para aqueles que desejam um experiência mais reservada e próxima ao palco principal, será disponibilizada a opção de área VIP, com comercialização no próprio dia do evento.