Tráfego liberado sobre viaduto da SP-294 em Flórida Paulista

Foi liberado o tráfego de veículos sobre o viaduto que faz a ligação do Cemitério à antiga usina Floralco de Flórida Paulista, após as obras de elevação do dispositivo.

Os serviços levaram quase dois meses para serem concluídos e resultaram na interdição do tráfego para quem necessitava acessar a pista partindo do trevo para o cemitério e também com sentido Indaiá.

No fim da tarde de ontem (29), ocorreu a liberação parcial pelo trecho para quem faz o sentido Indaiá / Flórida; e hoje, a liberação total das duas mãos de direção.

No local, ocorreu o posicionamento dos macacos ‎hidráulicos e deslocamento da estrutura da obra de arte a partir do ‎rompimento das juntas de dilatação, separadas das lajes.

Após este ‎procedimento, as equipes elevaram a estrutura para a ‎adequação à altura padrão, de 5,50 metros, permitindo que caminhões carregados e cargas especiais passem pelo local, sem a necessidade de desvio, que anteriormente, era feito por estrada de terra paralela à rodovia.

O novo pavimento asfáltico foi construído no local, bem como a pintura das faixas de sinalização.