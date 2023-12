MARIÁPOLIS: CONSEG é reativado com prioridade nas questões que visam a segurança pública

O Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) de Mariápolis retomou neste mês de outubro suas atividades, após um período pausado em razão da pandemia da Covid-19. A suspensão das reuniões ocorreu em todo o estado de São Paulo, por recomendação sanitária à época.

Agora, retoma suas atividades de reuniões periódicas para a discussão de temas ligados à segurança pública da cidade. O encontro de retomada aconteceu no dia 18 de outubro, com reunião pública no plenário da Câmara Municipal, onde foi homologada sua reativação.

O CONSEG de Mariápolis tem como presidente Silvana Ferreira dos Santos Martinez, em mandato que segue até dia 30 de abril de 2025 e tem representantes de diversos setores da comunidade, da Prefeitura e Câmara Municipal. As polícias Civil e Militar são membros natos. Na ocasião da reativação do CONSEG de Mariápolis a Polícia Civil esteve representada pelo delegado Celso Pardo Soares e a Polícia Militar Henrique, do efetivo local da corporação.

No encontro de reabertura das atividades estiveram presentes ainda secretários municipais da Prefeitura d Mariápolis, diretoras de escolas e conselheiras tutelares.

