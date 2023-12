IRAPURU: Iniciada instalação de placas solares em prédios públicos

O Governo Municipal de Irapuru iniciou a instalação de placas solares nos prédios públicos municipais.

“A instalação resolverá um problema histórico da cidade, gerando energia capaz de compensar um gasto excessivo com energia, permitindo, ainda, geração de energia elétrica por meio de uma fonte de energia limpa e sustentável”, ressalta a administração municipal.

De acordo com o projeto, haverá um investimento de mais de R$ 4 milhões que vai suprir toda a necessidade de energia dos prédios, gerando economia ao município; o novo sistema deverá estar ativo até o fim do próximo mês.

“Estamos visando economizar recursos públicos e contribuir com o desenvolvimento sustentável do município. Queremos disseminar, motivar, estimular a utilização dessa energia e vamos fazer isso dando o exemplo a partir dos prédios públicos, para garantir que as futuras gerações usufruam o melhor que temos a oferecer”, enfatizou a Prefeitura.

Pelas fotos enviadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Irapuru, já foram contemplados com placas solares os prédios da escola Pedro Leite Ribeiro, o auditório escolar, o ESF Dr. João Joaquim da Silva e o ESF I “Antônio kiyoshiki Yoshida”. Outros prédios devem ser contemplados nos próximos dias através da empresa contratada pela Prefeitura de Irapuru.