Prefeito de Tupã Caio Aoqui é eleito presidente da AMNAP

O prefeito Caio Aoqui foi eleito ao cargo de presidente da AMNAP (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista), para o exercício de 2024. O fato aconteceu nesta segunda-feira (4), em Adamantina. O prefeito de Parapuã, Gilmar Martin Martins, será o vice-presidente.

A partir do ano que vem, o chefe do Executivo tupãense acumulará o cargo de presidente da Associação e do CIM (Consórcio Intermunicipal Mutifinalitário dos Municípios), constituído recentemente, com a finalidade de viabilizar convênios estaduais, federais e proporcionar a compra coletiva para baratear custos para as 30 cidades que compõem a organização.

O atual presidente da AMNAP, Márcio Cardim (prefeito de Adamantina) disse que “o nome do Caio Aoqui foi escolhido por unanimidade, dentre os 12 prefeitos que já foram reeleitos, conforme define o estatuto da entidade, considerando que não precisem se desincompartilhar do cargo em abril, por causa das eleições municípioas em 2024”.

A AMNAP foi fundada em 1977 e é composta por 30 municípios – desde Queiroz, Herculândia a Panorama e tem por objetivo a união de forças das cidades na Nova Alta Paulista, através das microrregiões de Tupã, Adamantina e Dracena, com uma população de quase meio milhão de habitantes.

DESENVOLVIMENTO

Com o mesmo proposito que foi instituída a AMNAP – há 46 anos, o prefeito Caio Aoqui disse que pretende presidi-la com o pensamento no desenvolvimento regional.

“Em 1999 foi realizado em Tupã o 1º Fórum de Desenvolvimento da Alta Paulista, que trouxe para Tupã o então governador Mário Covas e toda a sua equipe, quando o saudoso ex-prefeito Manoel Gaspar e a AMNAP reivindicaram a construção da ponte sobre o Rio Paraná – interligando Paulicéia a Brasilândia-MS, de desta forma impedindo que a região continuasse a ser um beco sem saída. Quase 25 anos depois dessa façanha, é hora de nos unirmos novamente em busca de outros feitos junto ao governo de São Paulo e ao governo Federal. Existe a possibilidade de realizarmos um 2º Fórum com essa finalidade e trazer aqui o governador Tarcísio de Freitas e o vice-presidente da República Geraldo Alckmin para traçarmos um rumo de desenvolvimento para a Alta Paulista”.

Caio Aoqui que tem dois projetos na AMNAP visando o desenvolvimento regional, sendo um agro e outro ambiental que serão priorizados durante o seu mandato com presidente da entidade.