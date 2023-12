Reitoria do Centro Universitário de Adamantina concede aumento de 8% no salário e de 23% no vale aos servidores

A Reitoria do Centro Universitário de Adamantina concederá, a partir de 1º de janeiro de 2024, um aumento de quase 8% sobre o salário e de 23% no vale-alimentação dos servidores técnico-administrativos e dos docentes da Instituição. Os novos valores serão recebidos já no primeiro pagamento do ano, a ser depositado em 31 de janeiro.

O reajuste do salário foi autorizado pela Lei Complementar nº 444, de 13 de dezembro de 2023, aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo chefe do Executivo, que prevê a revisão geral anual com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de janeiro de 2023 a outubro de 2023, correspondente a 3,748%, mais o ganho real correspondente a 4,10%.

Já o acréscimo no vale-alimentação foi ratificado pelo Decreto nº 6.854, de 14 de dezembro de 2023, e reajusta o valor do benefício dos atuais R$ 32,50 para R$ 40 por dia de trabalho. Na prática, são R$ 7,50 ou cerca de 23% a mais por dia no vale.

Abono natalino

No início de dezembro já havia sido aprovada pela Câmara Municipal, e posteriormente sancionada pelo prefeito, a Lei nº 4.293, de 6 de dezembro de 2023, que autoriza o pagamento do abono natalino especial “a todos os servidores da instituição no valor de R$ 200, a ser pago em parcela única, até o dia 22 de dezembro de 2023”, de acordo com o texto da Lei.

“O nosso Plano de Gestão foi intitulado ‘Gestão Efetiva, Autonomia e Valorização Humana’ e a equipe gestora tem atuado em prol de resultados favoráveis para o Ensino, para a Pesquisa e para a Extensão, preservando a autonomia e a independência institucional, sobretudo pela valorização de docentes, servidores administrativos e alunos. Todas essas conquistas demonstram isso”, afirmou o reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.