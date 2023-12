Casa da Mulher é inaugurada em Dracena

A Prefeitura de Dracena, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, inaugurou, na manhã de hoje (18), o Serviço de Acolhimento Institucional de Mulheres Vítima de Violência Doméstica, a “Casa da Mulher”. O serviço é realizado em parceria com a SAI/Semear, instituição que administrará o local, e servirá como abrigo provisório e imediato para mulheres que sofrem violência doméstica e seus filhos e/ou dependentes menores de idade.

A inauguração aconteceu no auditório do SENAI de Dracena e contou com a presença do prefeito André Lemos; do vice-prefeito Guido Francisco Baggio; da secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama, Bianca Kozan Lemos; do presidente da Câmara Municipal, vereador Danilo Ledo dos Santos; da delegada de polícia responsável pela DDM, Luciana Nunes Falcão Mendes; do defensor público Orivaldo de Sousa Ginel Júnior; da juíza de direito Aline Tabuchi Silva; do promotor de justiça Rufino Eduardo Galindo Campos; do diretor da DRADS, Marcelo Alves; do presidente da SAI/Semear, André Ribeiro Carazatto; e do pastor Jetro Paiva. Também estiveram presentes os secretários municipais e a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social.





O investimento foi realizado por meio de repasses do Governo do Estado, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, no valor de R$ 548 mil. O local, que não será divulgado para a segurança das mulheres que precisarem do serviço, tem capacidade para atender até 20 pessoas, incluindo a mulher vítima e seus filhos e/ou dependente quando estiver sob sua responsabilidade. Além do acolhimento provisório seguro e acesso a benefícios sociais, as mulheres acolhidas receberão acompanhamento psicológico e assessoria jurídica.





“Esse serviço é um marco para o nosso município. Acredito que nós, a rede de apoio toda, vamos conseguir fazer o diferencial na vida de cada mulher”, afirmou a primeira-dama.

A instituição SAI/Semear é administrada pela Igreja Batista de Junqueirópolis e é responsável pela Casa do Menor de Dracena. De acordo com o presidente da SAI/Semear, André Ribeiro Carazatto, o objetivo da igreja é estar à frente dessa causa e poder servir à Dracena e a essas mulheres, que são vítimas de violência doméstica.





“A nossa casa, que já está pronta, graças a Deus, não é apenas um abrigo, um refúgio para essas mulheres que estão fugindo de alguma ameaça, mas também é um trabalho com muita responsabilidade, com muito cuidado, com muito amor, com a graça e a bondade de Deus, para trazer dignidade a essas mulheres e, em consequência, a seus filhos e a uma próxima geração”, afirmou o presidente da SAI/Semear, André Ribeiro Carazatto.

O prefeito André Lemos finalizou dizendo que o próximo passo após a inauguração da “Casa da Mulher” será um trabalho com os agressores. Ele afirmou que a casa é um excelente recurso para socorrer as vítimas de violência doméstica, mas que é necessário trabalhar com os agressores, para quebrar o ciclo vicioso da violência e criar uma sociedade mais justa e equilibrada.