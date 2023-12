IRAPURU: Campanha no comércio distribuirá cinco vales-compra de R$ 1 mil

A Associação Comercial e Industrial de Irapuru está realizando a campanha de final de ano no comércio irapuruense.

A campanha denominada “Desejos de Natal” foi iniciada no mês de janeiro e prossegue até o dia 9 de janeiro, e comprando nas empresas associadas o consumidor ganhará cupons para concorrer a 5 vales-compra no valor de R$ 1 mil cada para gastar no comércio de Irapuru.

Para participar, os consumidores ao comprar nas lojas participantes da promoção devem retirar o seu cupom, preenchê-lo e depositar nas urnas, sendo que desta forma estará concorrendo ao sorteio que será realizado no dia 9 de janeiro, através de uma live ao vivo no Facebook da ACI de Irapuru.

A Associação Comercial e Industrial de Irapuru informa que cada empresa estipulou o seu valor de compra para a distribuição dos cupons.

As lojas participantes da promoção estão identificadas com bandeirolas, sendo que o consumidor sorteado ficará com 4 ou 5 empresas associadas, para retirar as mercadorias de sua escolha.