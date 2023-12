FLORA RICA: Fórum da Educação

No dia 9, foi realizado o Fórum da Educação Municipal sob orientação de Edmilson Molina, professor, comunicador social, relações públicas, consultor de recursos humanos, orientador profissional e social.

Participaram professores, profissionais da Educação Municipal, membros da comunidade, inclusive, o prefeito Fábio e primeira-dama Renata, também prestigiaram a iniciativa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Kátia Ferreira, o objetivo do Fórum foi avaliar o desempenho da equipe, do Plano Municipal de Educação, além de estabelecer e instituir um sistema de acompanhamento mensal das metas do PME em um Fórum Permanente de Educação.

“Este evento proporcionaria um espaço crucial para a comunidade discutir questões educacionais, alinhar metas e estratégias, promovendo a colaboração entre educadores, pais e demais participantes. Através desse diálogo, poderemos fortalecer nosso sistema educacional e garantir o melhor desenvolvimento acadêmico para nossos estudantes”, explicou a secretária.

O evento ainda contou com a apresentação da Banda Marcial de Flora Rica.