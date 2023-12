LUCÉLIA: Prefeitura abre licitação para aquisição e instalação de parques infantis

A Prefeitura Municipal de Lucélia publicou no Diário Oficial Eletrônico do município, a abertura de licitação na modalidade registro de preço visando as aquisições de parques infantis (playgrounds).

De acordo com o edital publicado, os parques infantis (playgrounds) adquiridos serão montados e instalados, pelo período de 12 meses, de acordo com a requisição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento.

A reportagem do jornal e site Folha Regional conferiu o edital de licitação e especifica que serão adquiridos os parques infantis dividido por 22 itens em diversas quantidades.

Ainda de acordo com o edital, o valor total da contratação está avaliado em ‘preço médio’ de R$ 990.563.00, sendo que as empresas que participarão do certame licitatório terão como critério de julgamento da proposta o menor preço unitário apresentado.

A licitação terá o dia 20 de dezembro como data oficial da análise das propostas e início da disputa das empresas interessadas em participar do processo licitatório.

No edital de licitação é mencionado que a Prefeitura com a aquisição dos parques infantis (playgrounds) terá como público-alvo a ser atingido, as crianças de 0 a 12 anos na sua grande maioria em áreas de vulnerabilidade social, contabilizando aproximadamente 1.800 crianças que se estabelecem na sua maioria nos bairros Vila Cayres, Residencial Aguapei, Vila Rancharia, Jardim das Acácias, Morada do Sol e praça da matriz (praça Francisco Mahr). “Desta forma, toda população, com seus mais de 20 mil habitantes será beneficiada”, afirma a Prefeitura de Lucélia.