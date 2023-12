FLÓRIDA: Crianças das creches recebem presentes do Lions Clube

As crianças atendidas pelas creches municipais e as que residem nos distritos de Alto Íris e Indaiá, receberam presentes na tradicional ação de fim de ano do Lions Clube de Flórida Paulista – “Amizade”, a “Natal das Crianças”.

O evento foi realizado graças ao empenho dos membros do clube de serviços na Festa da Primavera, cujo valor arrecadado, resultou na instalação de toldos na Santa Casa e doação de uma TV para a Santa Casa e ainda na aquisição de bolas para entrega pelo papai e mamãe Noel do Lions Clube.

A ação foi marcada por bastante emoção e alegria por parte dos membros do Lions Clube e também das crianças atendidas.

“A realização do Natal das Crianças só foi possível graças ao envolvimento e doação de cada componente do Lions e principalmente devido à colaboração da nossa população que sempre atende ao chamado e participa de nossos eventos. Com certeza, fizemos o fim de ano de nossos pequenos mais felizes”, comentou o presidente Thiago Macorini.