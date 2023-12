FLÓRIDA: Asilo divulga balancete da “barraca de pizza frita”

A Sociedade São Vicente de Paulo, popularmente conhecida como “Asilo de Flórida Paulista”, divulgou o balancete fruto da realização do evento “barraca de pizza frita”, que teve como objetivo, angariar fundos para custear o atendimento aos idosos da entidade.

Conforme o documento enviado ao jornalismo Folha Regional, assinado pelo tesoureiro Vanderlei Mantovani, foram arrecadados R$ 2.066,00 via PIX e mais R$ 8.492,00 com as vendas de pizzas e bebidas durante o evento.

Entre bebidas, embalagens, molho, gelo e queijo, houve uma despesa de R$ 1.813,78.

A receita final da promoção foi de R$ 8.745,22; valor este que será inteiramente disponibilizado ao custeio de atendimento às necessidades do Asilo São Vicente de Paulo.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o presidente da entidade, e que, também integra o Lions Clube – “Amizade, clube de serviços colaborador do Asilo, José Antônio de Oliveira Pinto – “Pelé”, agradeceu todos os envolvidos na realização, bem como as doações recebidas.