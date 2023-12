LUCÉLIA: Vereadora viabiliza recursos para adequação do setor de castração

A vereadora Catia Maion, esteve no começo do mês de dezembro, com os veterinários e gestores do setor de Zoonoses da Prefeitura de Lucélia, que no momento está sem o serviço de castração de animais.

Catia Maion destinou parte da emenda impositiva viabilizada por Lei Municipal, para atender uma necessidade urgente do programa de castração de animais em Lucélia.

De acordo com a vereadora, o setor de castração neste ano sofreu um auto de infração através da fiscalização do CRMV-SP (Conselho de Medicina Veterinária) para adequação da sala de castração e aquisição de materiais essenciais para realizar o procedimento, tais como: oxímetro animal, kit para intubação, medidor de pressão arterial animal, oxigênio, torneira clínica hospitalar, luminária de emergência e um armário vitrine hospitalar.

Essa adequação se faz necessária e deve ser atendida dentro do prazo dado pelo processo administrativo – até dia 25 de março de 2024 – para que a sala seja liberada para a castração e atender os pets do município de Lucélia.

“Um vereador atuante deve conhecer os problemas e necessidades de sua comunidade e buscar soluções que atendam os interesses dos cidadãos. Através das emendas impositivas podemos atender e solucionar alguns dos problemas que identificamos”, afirmou Catia Maion.