SALMOURÃO: Realizada formatura de nova turma do Proerd com 46 alunos

A Polícia Militar em parceria com a EMEFI Stela Boer Maioli realizou na última quarta-feira (13), no pátio da unidade escolar a formatura do curso do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

Um total de 46 alunos matriculados no 5º ano A e no 5º ano B, das professoras Renata Guerino Roçato, e Rosana Maziero, participaram durante três meses do curso do PROERD, ministrado pelo instrutor CB PM Marcelo Pontes, do município de Osvaldo Cruz.

A formatura teve início por volta das 19h15, com a formação da mesa de honra, pela equipe escolar, autoridades municipais e membros da Polícia Militar.

Depois da composição da mesa, foi realizada a execução do hino nacional brasileiro e também do hino de Salmourão, que marcaram oficialmente o início da solenidade de formatura.

Na cerimônia, alguns dos alunos formandos tiveram a oportunidade de realizar a leitura de suas redações, que deram direito a conquistar a medalha do PROERD, para um aluno de cada classe que redigisse o melhor texto sobre as instruções durante as aulas.

No texto, as crianças falaram sobre o aprendizado durante o curso e sobre a importância de resistir ao uso de álcool e drogas.

Dando continuidade, foram entregues os diplomas para todos os alunos formandos, onde receberam os diplomas das mãos das professoras Renata Guerino, Rosana Maziero e também do instrutor do PROERD CB PM Marcelo Pontes.

A cerimônia foi marcada pelo juramento das crianças perante todos os presentes, autoridades e seus colegas de curso. Para finalizar a formatura, foi entoada pelos alunos juntamente com o instrutor CB PM Marcelo Pontes, a canção do PROERD.