LUCÉLIA: Poupatempo completa um ano com quase 7 mil atendimentos

O Posto do Poupatempo de Lucélia está completando um ano de atendimento à população luceliense e da região.

Implantado em parceria com a Prefeitura de Lucélia, o posto tem capacidade para realizar até 130 atendimentos por dia, com uma equipe pronta para atendimento diário nos mais diferentes serviços.

De acordo com levantamento divulgado pelo Prodesp do Governo do Estado, o posto do Poupatempo de Lucélia neste um ano de funcionamento já prestou quase 7 mil atendimentos.

No Poupatempo em Lucélia são oferecidos serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como a solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, entre outros.

Para ser atendido presencialmente no Poupatempo, é obrigatório agendamento prévio de data e hora, sem nenhum custo pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

O Posto do Poupatempo de Lucélia está localizado na rua Professora Sônia Maria Campagnone, 535, com o horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.