FLÓRIDA: Prefeito assina convênio com o Governo do Estado no valor de R$ 400 mil para recapeamento

No dia 15 foi realizado no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado, a solenidade de assinatura de convênios com os municípios do interior paulista visando a liberação de recursos financeiros para diversas obras.

O evento contou com a presença do governador do Estado, Tarcisio Gomes de Freitas, secretários, deputados, prefeitos e vereadores.

Na oportunidade, o prefeito Wilson Fróio Júnior assinou convênio visando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 400 mil para a execução de obras de recapeamento em ruas e avenidas que estão necessitando do serviço.

O convênio foi liberado por intermédio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado.

Fróio ressaltou que o convênio atende sua solicitação junto ao secretário Gilberto Kassab da Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

“Agradecemos o Governo do Estado, o governador Tarcisio de Freitas e o secretário Gilberto Kassab e o seu assessor especial de Gabinete Carlos Takahashi pelo atendimento da nossa reivindicação, pois esse recurso proporcionará o recapeamento de diversas ruas e avenidas da cidade”, afirmou Fróio.