Adamantinenses estreiam com vitória na Copinha 2024

Dois atletas de Adamantina que estão jogando a Copa São Paulo de Futebol Junior conhecida como “Copinha” estrearam com vitória em seus respectivos jogos.

O goleiro César, está jogando pela equipe do Ceará e em partida realizada ontem, venceu por 1 a 0 a equipe do Rondoniense. O jogo aconteceu na cidade de Leme.



Cesar é filho do casal João Grandão Cesar Prado e Lúcia e está na equipe do Ceará desde o ano passado, onde tem se destacado como excelente goleiro.

Já o outro atleta de Adamantina, Pedro Rinaldi, está disputando a Copinha pela equipe do Grêmio Novorizontino. Ele estreou hoje na vitória de 3 a 1 contra a equipe do Comercial de Ribeirão Preto com partida realizada na cidade de Cravinhos.

Pedro Rinaldi disputou a Copinha no ano passado pela equipe do Mirassol onde se destacou, e este ano, disputa a mesma competição pela equipe do Grêmio Novorizontino.