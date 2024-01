FLÓRIDA: Campeonato de Férias terá abertura nessa sexta-feira

Após um ano de paralização por conta da reforma do ginásio de esportes, a bola pesada irá voltar a ser jogada na cidade de Flórida Paulista.

Este ano o campeonato contará com a presença de 8 equipes que irão brigar pelo título.

Em reunião realizada nessa última quarta feira foi definido que será um grupo único e que todas as equipes se enfrentarão entre si na primeira fase, sendo as 6 primeiras equipes irão passar de fase, os 1° e 2° colocados vão se classificar direto as semi finais, enquanto as equipes que ficar entre o 3° e o 6° colocados irão jogar um jogo de quartas de finais para buscar uma vaga entre os 4 melhores clubes.

Nessa sexta feira teremos a abertura do campeonato um jogo disputadíssimo entre o atual campeão Indaiá contra a equipe jovem dos Galáticos que está previsto para se iniciar às 20 horas, logo em seguida a partida será entre as equipes do Supermercados Ikeda e Posto do Borges que tem inicio programado para 21 horas.