FLORA RICA: Cronograma das atividades esportivas terá prosseguimento neste ano de 2024

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer informa o prosseguimento de vários projetos esportivos neste ano de 2024.

Dentre eles, o Projeto ESPORTEDUCA seguirá com atividades diárias (segunda à sexta-feira) com as aulas de natação, dama, xadrez, pebolim e tênis de mesa.

Também continua no cronograma esportivo, o Projeto Corpo em Movimento com a professora Michelle Araújo, através das aulas de zumba, treinamento funcional (segunda/quarta); hidroginástica e hidro dance as sextas.

Já nas terças e quintas, o Projeto Vida em Movimento garante treinamento funcional para Melhor Idade ao lado do Estádio Municipal.

Outro projeto que segue na pasta é o do Karatê “Transformando Vidas”, todas as segundas e quintas. Todos os projetos continuam no mesmo horário.

“Venham participar e melhorar a qualidade de vida realizando atividades físicas regulares com acompanhamento profissional em todas as modalidades”, convida o secretário municipal de Esportes, Roberto.