5ª rodada do Campeonato de Férias tem jogos emocionantes

Nesta última quinta feira, o público que esteve presente no ginásio de esportes, conseguiu prestigiar 2 grandes jogos, onde no total 23 gols foram marcados nas partidas.

Na primeira partida aconteceu o empate em 5 a 5 entre a equipe do Eletro Lis e o Posto Borges/Cruzeiro do Sul, onde gols do Eletro Lis foram marcados pelo Everton (

3 vezes), Daniel e Vitor Natan, enquanto Cruzeiro do Sul teve seus gols feitos por Heraldo (2 vezes), Igor, Paulo e Anderson Benedito.

Enquanto na segunda partida houve o confronto eletrizante entre as equipes do ORFLOCO e o Indaiá/Imperio do Corte, onde acabou com a vitória da equipe do Indaiá por 8 a 5, seus gols foram marcado por Diogo (2 vezes), Dione (2 vezes), Kauã Porto, Lu, Matheus e Zóio, e os jogadores Léo Mendes (2 vezes), Ryan, Cássio e Vitor Tino descontaram para o ORFLOCO.

A próxima rodada do campeonato acontecerá já nesta sexta feira, e contará com 3 partidas, a partir das 19h30 a equipe do ORFLOCO enfrenta o Supermercados Ikeda, em seguida acontecerá a partida entre Posto Borges/Cruzeiro do Sul contra o Atacadão das Baterias, e encerrando a noite as esquipes do Amigos do Santin e Indaiá/Império do Corte irão se enfrentar.