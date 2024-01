Lucélia terá Campeonato de Férias de Futsal com início dia 16

A Prefeitura Municipal de Lucélia através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer anunciou a abertura de inscrições para a realização do Campeonato de Férias de Futsal 2024.

De acordo com o comunicado, as vagas serão limitadas para até 16 equipes, sendo que as inscrições serão realizadas até o dia 12 de janeiro e podem ser retiradas no Ginásio de Esportes com os professores Thiago e Baraka e na Secretaria Municipal de Educação.

O congresso técnico – quando serão conhecidas as equipes participantes e fórmula da disputa – ocorrerá no próximo dia 15 de janeiro e a competição terá início no próximo dia 17 de janeiro (quarta-feira).

Desta forma, o Ginásio de Esportes após receber obras de reforma e adequação volta a sediar o Campeonato de Férias de Futsal que estará de volta em Lucélia.