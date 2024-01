Flórida Paulista terá sua “1ª Colônia de Férias”

Acontece de 22 a 26 de janeiro, a 1ª Colônia de Férias de Flórida Paulista.

Promovida pelo Professor Sócrates, a atividade que é inédita na Cidade Amizade, vai proporcionar diariamente, das 13h30 às 16h50, atividades com jogos, brincadeiras, danças, oficinas de pintura e de atividades circenses, passeio rural, playground e várias outras tarefas.

Um dos locais que será o “QG” da Colônia de Férias, será o salão Magia Eventos, empreendimento do Grupo Borges, totalmente climatizado, com segurança e estrutura voltada para o público infantil e que conta com brinquedos e várias opções de lazer e entretenimento.

“A 1ª Colônia de Férias promete movimentar a garotada e ser algo bastante divertido, além de ser uma atividade que pretendemos realizar anualmente no período do recesso escolar”, destacou Sócrates.

As inscrições são limitadas e os pais ou responsáveis interessados podem entrar em contato com o Professor Sócrates através do celular: (18) 99602-4787.

A 1ª Colônia de Férias idealizada pelo Professor Sócrates tem o apoio do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site).