IRAPURU: Câmara Municipal realiza devolução de R$ 404 mil para a Prefeitura em 2023

O vice-prefeito Luiz Vitoretti, o presidente da Câmara Municipal Heitor Nelson Ferreira, o diretor financeiro e vereadores, estiveram no gabinete do prefeito, para realizar a devolução da quantia de R$ 404.944,96, fruto de economias realizadas quanto ao uso do duodécimo, durante todo o ano de 2023.

No ano de 2022 a Câmara Municipal fez a devolução da quantia de R$ 209, 517, 33, o duodécimo corresponde aos repasses mensais realizados pelo Poder Executivo à Câmara Municipal para realização das despesas aprovadas em seu orçamento.

Esse recurso devolvido pela Câmara entra no fluxo de caixa da Prefeitura e ajuda a provisionar as despesas obrigatórias que estão por vir, além de ser utilizado para investimentos.