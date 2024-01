ESCRITÓRIO CRUZEIRO DO SUL: dois anos de nova gestão, com inovações

O contador Renan Bataus está completando dois anos na direção do Escritório Cruzeiro do Sul de Flórida Paulista.

Neste período, foram várias as inovações e entre elas um atendimento mais próximo de seus clientes, garantindo assim, o melhor entendimento de suas demandas e também a exposição de todos os serviços prestados.

Entre as novidades, contabilidade especializada para transportadoras com gestão tributária e em outros segmentos; serviços para empresas do ramo de transportes de pessoas; documentação para obtenção de licenças da ANTT com criação, inclusões e revalidações, entre outros serviços.

“Agradeço aos colaboradores que caminham ao meu lado nesta trajetória e também aos clientes de Flórida Paulista e região que confiam a contabilidade e informações de suas empresas ao Cruzeiro do Sul. Reafirmo o compromisso de servirmos sempre com ética profissional e seriedade”, agradeceu Renan Bataus.

