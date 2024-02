FLÓRIDA: Vereador cobra manutenção de ponte em estrada rural

Na primeira sessão ordinária realizada na segunda-feira (5) pelo Poder Legislativo de Flórida Paulista, o vereador e presidente da Câmara professor Rafael usou a Tribuna para cobrar a manutenção de uma ponte rural que está bastante danificada e que pode cair, causando riscos para motoristas e pedestres.

Conforme o vereador, a ponte fica no bairro rural Capim Fino e faz a ligação entre várias propriedades rurais do município, sendo necessária a realização de serviços com urgência no local.

Em fotos apresentadas no sistema de imagens da Câmara Municipal e também na transmissão ao vivo, foram apresentadas fotos que demostram a situação em que se encontram o tablado e outros componentes da estrutura da ponte.

De acordo com o vereador, “além de se tratar de um local por onde passam veículos de passageiros e que transportam produtos cultivados nas propriedades rurais daquela região, a ponte e estrada também são utilizadas para o deslocamento dos ônibus que fazem a linha com estudantes que residem nos sítios e fazendas”.

A expectativa do vereador professor Rafael é de que providências sejam adotadas após o alerta feito pelo mesmo na Tribuna da Câmara Municipal.