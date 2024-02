ADAMANTINA: Prefeitura realiza Semana da Mulher que terá como tema “Mulheres que inspiram”

Programação acontecerá de 04 a 09 de março

No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data será celebrada em Adamantina por meio da realização da Semana da Mulher que terá como tema “Mulheres que inspiram”.

A programação acontecerá de 04 a 09 de março com diversas atividades. Para este ano, a novidade é que as ações serão realizadas pela Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Assistência Social, Cultura e Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Em meio a Semana da Mulher, acontecem as formações voltadas para as empreendedoras que vão partir da edição de aniversário da Feira da Mulher Empreendedora.

Para elas, a programação acontecerá de segunda (4) a quinta (7), sempre às 19h no Anfiteatro Fernando Paloni com formações específicas voltadas para vendas. Na terça-feira, 5 de março, será realizado a partir das 20h na Praça Elio Micheloni o show “Mulheres que Inspiram” com uma homenagem.

Já na quarta-feira, 6 de março, no Anfiteatro Fernando Paloni, a partir das 8h30, às mulheres que são vinculadas a Secretaria de Assistência Social participarão da palestra “Empoderamento feminino” ministrada pelo SEBRAE. A iniciativa é aberta a todas as mulheres que desejarem conhecer mais sobre o tema.

Na quinta-feira, 7 de março, será aplicada uma capacitação da cartilha “Soul Feminina”. O projeto é de iniciativa do Poder Judiciário, e tem como autora da proposta a juíza de direito da 3ª Vara da Comarca de Adamantina, Ruth Duarte Menegatti e a psicoeducadora Denise Alves Freire, com foco na identidade pessoal e profissional da mulher.

Participará da capacitação a equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS e CREAS. A programação ainda traz na sexta-feira, 8 de março, o encontro do CREAS Regional que terá como tema “Cuidando de quem cuida”.

Além de Adamantina, o encontro ainda conta com os municípios de Lucélia, Junqueirópolis, Dracena, Osvaldo Cruz, Flórida Paulista, Pacaembu, Paulicéia, Santa Mercedes, Tupi Paulista, Inúbia Paulista, Panorama, Monte Castelo, Ouro Verde e Sagres.

Ainda na sexta-feira, 8 de março, acontece o já tradicional jantar promovido pela Associação dos Renais Crônicos de Adamantina (ARCA). Encerrando a semana, acontecerá a 4ª edição da Feira da Mulher Empreendedora a partir das 16h na Estação Recreio, que comemora um ano de realização.