Prefeito de Martinópolis é cassado pela Câmara Municipal

Até o suposto aliciador, que teria apresentado a proposta de R$ 50 mil para cada vereador votar no projeto, esteve na sessão extraordinária e foi representado pelo seu advogado.



“Até então, não teve nenhum fato concreto que ele ajudou no suposto aliciamento. Depois, futuramente, no devido processo legal que vai ter junto ao juiz, fazer a defesa e provar que tudo que foi falado aqui contra o suposto aliciador não se passa de uma mentira”, reforçou Pedro Victor de Souza, advogado responsável pela defesa do suposto aliciador.