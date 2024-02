FLÓRIDA: Centro de Saúde do Indaiá do Aguapeí recebe obras de melhorias

O Centro de Saúde “Maria Gertrudres Lobo”, localizado no Distrito do Indaiá do Aguapei recebeu recentemente obras de melhorias no prédio.

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através de recursos próprios executou a troca do telhado, substituindo por moderna cobertura de estrutura metálica, garantindo maior segurança e proteção aos usuários e equipe que trabalha no local.

Também foi executado diversos reparos no prédio, que após recebeu uma nova pintura, garantindo maior conforto e novo aspecto visual.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista as obras que já foram finalizadas irão garantir maior conforto e segurança no atendimento diário aos moradores do Distrito do Indaiá do Aguapei.