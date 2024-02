OSVALDO CRUZ: Programa de bordado e tecelagem beneficia mulheres na área de costura

A Prefeitura de Osvaldo Cruz através da Secretaria de Indústria e Comércio realiza em parceria com Sindicato Rural de Rinópolis e SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) uma oportunidade única para as pessoas adquirirem conhecimentos e habilidades na área de costura

Iniciado no último dia 19 de fevereiro, com término previsto para abril, o programa de bordado e tecelagem, composto por três módulos, representa uma colaboração entre a administração municipal, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, o Sindicato Rural de Rinopolis e o SENAR.

Totalmente gratuito, o curso beneficia 16 mulheres, que além de aprenderem técnicas artesanais, têm a oportunidade de ficar com todas as peças produzidas durante as aulas. Realizado no centro cultural de Osvaldo Cruz, o curso ocorre três vezes por semana, das 7h às 11h, proporcionando um ambiente propício para o aprendizado e a troca de experiências entre as participantes.

Ao final do curso, todos os alunos recebem certificados.