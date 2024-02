Rita Bove é anunciada oficialmente pelo Grêmio como novo reforço

A meio-campista Rita Bove assinou seu contrato com o Grêmio e passa a ser oficialmente mais um dos reforços no comando de ataque das Gurias Gremistas. A jogadora estabeleceu vínculo com o Tricolor até o final de 2024 e estará à disposição da técnica Thaissan Passos para as competições previstas na temporada, como o Campeonato Brasileiro e o Gauchão.



Natural da cidade de Flórida Paulista, no estado de São Paulo, Rita Bove iniciou sua trajetória nas quadras de futsal, aos 10 anos, na sua cidade natal. O primeiro contato com os gramados oficiais aconteceu no Grêmio Motorola Brasil, que mais tarde se popularizou como Jaguariúna, no interior paulista. Desde então, a meio-campista contou com passagens pelo SAAD-SP, XV de Piracicaba-SP, Avaí/Kindermann, São José-SP, Santos-SP e Cruzeiro-MG, seu último clube. Além das equipes, a jogadora soma convocações para as Seleções Brasileiras de Base Sub-20 e Profissional.

Experiente e vitoriosa, aos 33 anos, Rita tem no currículo os títulos do Campeonato Mundial Interclubes, Copa Libertadores da América, o bicampeonato Paulista, Copa Paulista e Campeonato Mineiro. Também foi campeã Brasileira Universitária, tricampeã dos Jogos abertos do Estado de SP e decacampeã dos jogos regionais do estado paulista, além dos vice-campeonatos da Copa do Brasil e do Brasileiro.

Entre suas principais características, estão a resiliência, dedicação física, qualidade técnica, boa leitura e entendimento de jogo. Para a atleta, o sentimento em chegar no Tricolor é um só: “Vestir a camisa do Grêmio é motivo de muito orgulho. Representa reconhecimento por todo um trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Meu desejo é que possamos, juntos de todo Clube, elevar cada vez mais o nível do futebol de mulheres aqui e consequentemente dentro da modalidade, mostrando a força do futebol gaúcho, que já é de tamanha grandeza. Podem esperar uma Rita apaixonada pelo que faz e honrada por representar este gigante”.

Em entrevista à GrêmioTV, o novo reforço gremista conta mais detalhes de sua história. Confira a íntegra no vídeo abaixo:

Seja bem-vinda, Rita!

Ficha-técnica

Nome: Rita de Cássia Bove

Data de Nascimento: 08/06/1990 (33 anos)

Local de Nascimento: Flórida Paulista-SP

Clubes: Jaguariúna-SP (2005 a 2011), SAAD-SP (2009), XV de Piracicaba-SP (2012 e 2013), Avaí/Kindermann (2013), São José (2014 a 2018), Santos (2019 a 2021) e Cruzeiro (2022 e 2023); Seleção Brasileira Sub-20 (2009 e 2010) e Seleção Brasileira Principal (2017).