DROGARIA TOTAL premia clientes em Flórida Paulista

A Drogaria Total – Unidade São Luiz de Flórida Paulista, premiou os seus clientes com o sorteio de diversos prêmios.

Entre os prêmios sorteados, estão: TV LED de 42 polegadas; kits de cosméticos e outros produtos.

Os sorteios são provenientes de promoções realizadas frequentemente pela drogaria.

Um dos destaques é o seu folder com dezenas de ofertas com preços especiais e descontos que só a Drogaria Total oferece.

A Drogaria Total – Unidade São Luiz, tem parceria com a Brasil Card, facilitando suas compras com aprovação na hora e comprando no mesmo dia, garantindo todos os descontos em perfumaria e medicamentos.