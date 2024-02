FLÓRIDA: Vice-prefeito conquista verba junto a deputada para novo aparelho de ultrassom

O vice-prefeito Sidnei Gazola esteve na capital paulista no mês de novembro do ano passado onde foi recebido pela deputada estadual Ana Carolina Serra em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

O vice-prefeito Nei Gazola que na oportunidade estava acompanhado pelo vereador João Catenga, apresentou ofício reivindicando a liberação de um aparelho de ultrassom para a Saúde de Flórida Paulista.

Foi ressaltada a necessidade deste aparelho, pois a Santa Casa atende toda a população floridense compostas por mais de 12 mil habitantes.

A deputada Ana Carolina Serra garantiu empenho visando o atendimento desta solicitação em favor da comunidade floridense.

Já neste mês, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista recebeu a confirmação da autorização do recurso financeiro no valor de R$ 100 mil para a aquisição do aparelho de ultrassom.

O recurso será liberado pelo Governo do Estado por intermédio de emenda da deputada Ana Carolina Serra.

Desta forma, agora a Prefeitura Municipal está providenciando a documentação necessária solicitada pelo Governo do Estado para a liberação do recurso financeiro.

O vice-prefeito Nei Gazola agradeceu a deputada Ana Carolina Serra que atendeu prontamente o seu pedido e ressaltou que a aquisição deste aparelho de ultrassom garantirá melhor atendimento à população floridense.