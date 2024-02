LUCÉLIA: Sidy Campagnone confirma pré-candidatura a prefeito

O advogado luceliense, Sidy Campagnone, confirmou nesta semana ao jornalismo Folha Regional a sua pré-candidatura, bem como o seu nome no páreo a disputa pela prefeitura de Lucélia na eleição deste ano.

Em conversa com a nossa reportagem, Sidy que atualmente está no MDB, destacou que o anseio por mudanças e sua força de vontade de trabalhar pela Capital da Amizade falaram ainda mais alto nos últimos quatro anos, e que se sente preparado para enfrentar este desafio.

“Tenho buscado apoio e conversado com a comunidade luceliense, bem como com as lideranças partidárias e dos mais diversos setores da cidade e percebido também o anseio por mudanças. Minhas visitas e contatos têm me deixado bastante otimista pelo apoio e boa recepção com a pré-candidatura”, afirmou.

Sidy Campagnone já tem definido slogan de campanha, que será “Vamos Reconstruir Lucélia” e inclusive nesta semana, recebeu a visita da assessoria do deputado federal do MDB, delegado Mario Palumbo, manifestando apoio a sua candidatura.

Ele é filho do ex-prefeito Wilson Campagnone e Neo Campagnone. Ex-vereador, Sidy Campagnone foi eleito em 1992 pelo PMDB, quando obteve 731 votos e sagrou-se como o candidato que obteve o maior número de votos daquela eleição.